© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo gol azzurro per Manuel Locatelli, un po' amaro perché arrivato nel 2-2 tra l'Italia Under 21 e i pari età della Polonia, come peraltro testimoniato dal post su Instagram del centrocampista del Sassuolo. Che a fine partita, riportano i colleghi di Sky, ha così spiegato l'esultanza dopo la rete: "Ho esultato così per rispondere a chi mi ha criticato l'anno scorso".