Under 21, Italia-Belgio: le formazioni ufficiali. Di Biagio lancia Kean

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono diverse le novità rispetto alle attese nella formazione che Di Biagio opporrà al Belgio questa sera, nella prima delle due amichevoli organizzate in questo periodo di sosta dai campionati. Esordio dal primo minuto per il talentuoso Kean, appena un 2000, pronto a ritagliarsi uno spazio importante in questa squadra pur essendo di ben quattro anni più giovane rispetto alla maggior parte di colleghi e avversari. Vanno in panchina invece Pellegrini, Bastoni e Zanioli, tutti classe 1999. Nel Belgio solo panchina per Dimata, il tridente titolare sarà formato da Leya, Lukebakio e Ngoi. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): (4-3-3): Scuffet; Calabria, Mancini, Romagna, Adjapong; Locatelli, Mandragora, Murgia; Parigini, Kean, Vido.

A disposizione: Audero, Montipò, Calabresi, Valzania, Marchizza, Bastoni, Pellegrini, Orsolini, Favilli, Edera, Zaniolo, Pessina.

Allenatore: Di Biagio.

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Vanheudsen, Faes, De Norre; De Sart, Schrijvers S., Heynen; Lukebakio, Leya, Ngoi.

A disposizione: Teunckens, Wouters, Amuzu, Dimata, Bushiri, Schryvers J., Vanlerberghe, Omeonga, Bornauw, Mangala.

Allenatore: Walem.