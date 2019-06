Fonte: dall'inviato allo stadio Dall'Ara di Bologna

© foto di Insidefoto/Image Sport

Principio di episodio poco simpatico a pochi minuti dalla sfida tra Under 21 di Italia e Spagna, in procinto di iniziare allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna: alcuni tifosi di casa hanno iniziato infatti a fischiare nel momento in cui è iniziato l'inno iberico, immediatamente sovrastati dalla stragrande parte di pubblico presente nell'impianto felsineo, bravissimo nel capire il momento e isolare i poco sportivi colleghi. Si inizia dunque questo Europeo nel segno della totale sportività, grazie al saggio pubblico di Bologna.