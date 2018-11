Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra: Di Biagio torna al 4-4-2

Fonte: dall'inviato a Ferrara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diverse novità di rilievo nella formazione iniziale dell'Under di Di Biagio per la gara interna contro l'Inghilterra, altra amichevole utile all'avvicinamento all'Europeo di giugno prossimo. Probabile 4-4-2 per gli Azzurrini, che ritrovano Cutrone ma non vogliono rinunciare a Kean e si schierano dunque con il doppio centravanti più due esterni come Castrovilli e Parigini. In mezzo alla difesa trova spazio Bastoni, grande protagonista col Parma nell'ultimo turno di campionato, ecco gli schieramenti:

ITALIA U21 (4-4-2): Audero; Adjapong, Romagna, Bastoni, Pezzella; Castrovilli, Mandragora (C), Zaniolo, Parigini; Kean, Cutrone.

A disposizione: Plizzari (GK), Calabria, Valzania, Verde, Mancini, Depaoli, Orsolini, Bonifazi, Vido, Locatelli, Scuffet (GK), Murgia, Pessina, Calabresi, La Gumina.

Allenatore: Di Biagio.

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Henderson; Dasilva, Clarke-Salter, Tomori, Walker-Peter; Davies, Cook (C); Gray, Foden, Sessegnon; Solanke.

A disposizione: Gunn (GK), Konsa, Kelly, Dowell, Nelson, Lookman, Woodman, Abraham, Calvert-Lewin.

Allenatore: Boothroyd.