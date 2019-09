Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Lussemburgo: Pinamonti dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 18:30 l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato debutterà contro il Lussemburgo nelle qualificazioni per il Campionato Europeo 2021. Nel 4-3-3 scelto dal ct degli Azzurrini trovano spazio sia Nicolò Zaniolo che Moise Kean: il centrocampista affianca Locatelli e Carraro, mentre nel tridente ci sono l'attaccante dell'Everton, Scamacca e Pinamonti. In difesa invece ecco Bastoni-Marchizza centrali, con Delprato e Sala laterali difensivi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

ITALIA U21 (4-3-3) : Plizzari; Delprato, Marchizza, Bastoni, Sala; Zaniolo, Carraro, Locatelli; Kean, Pinamonti, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi, Adjapong, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Ranieri, Tumminello, Sottil, Zanellato.

Allenatore: Nicolato.

LUSSEMBURGO U21 (4-4-2) : Silva Machado; Brandenburger, Held, Simon, Dublin, Schaus, Olesen, Prudhomme, Tinelli, Muratovic B., Korac.

A disposizione: Ottele, D'Anzico, Duriatti, Nsidjine Kuete, Avdusinovic, Osmanovic, Curci, Semedo Monteiro, Schmit.

Allenatore: Cardoni.