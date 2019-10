Under 21, Nicolato: "Armenia squadra di gamba, la base resta il 4-3-3"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Armenia: "E' una squadra di gamba, molto tignosa e sappiamo che domani incontreremo delle difficoltà. Dobbiamo essere pronti, in questa fase dobbiamo aspettarci dei problemi che cercheremo di risolvere. 4-3-3? Penso che la base resti questa, siamo all'inizio di un percorso e dobbiamo lavorare insieme su questa strada. Per fare un buon lavoro ci vuole del tempo. L'inizio di un biennio è sempre particolare, bisogna restare tranquilli e sereni e proseguire sul nostro cammino, pensando che ogni partita riserva una storia a sè. Siamo al termine di dieci giorni complessi, con tanti viaggi e sbalzi di temperatura che qualche problemino ce l'hanno creato. Speriamo di fare domani una buona partita, abbiamo voglia di farla".