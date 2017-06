Under 21, ora la Spagna. E contro Asensio, il cuore potrebbe non bastare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Se c'è una qualità che squadra ha, è il cuore". Federico Bernardeschi dixit, appena tre giorni fa, difendendo la squadra al fianco di Di Biagio nella conferenza di presentazione alla sfida contro la Germania, poi risultata decisiva per la qualificazione degli Azzurrini alla semifinale degli Europei Under 21 di Polonia in corso. Una caratteristica, che contro le Furie Rosse, potrebbe non bastare: chiariamo, impegno e determinazione non potranno assolutamente mancare, ma servirà anche quella qualità che la squadra di Di Biagio ha mostrato solo a tratti contro Germania, Repubblica Ceca e Danimarca.

Le assenze di Conti e Berardi non aiutano in tal senso: proprio sulla fascia dove imperverserà l'asso del Real Madrid Asensio, capocannoniere della manifestazione, mancherà il titolarissimo e bisognerà trovare contromisure adeguate. La tattica senza centravanti inoltre potrebbe essere messa subito in soffitta: la squalifica di Berardi costringe Di Biagio a cambiare, (o a rischiare un Garritano ancora a secco di minuti nell'Europeo Under 21) con Petagna o Cerri pronti a essere schierati come riferimento offensivo.