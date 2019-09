© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Genoa e della Nazionale Under 21 Andrea Pinamonti ha parlato così della mancata partecipazione agli Europei casalinghi finiti ai gironi per l'Italia: "Mi è dispiaciuto non poter partecipare agli ultimi Europei, ricomincio con grande voglia per recuperare quello che ho perso. Entro in questo gruppo con la massima umiltà, partendo da zero. Anche se molti di noi si conoscono da tempo è un gruppo nuovo e dobbiamo costruire insieme qualcosa di bello e importante. Nicolato è uno dei migliori tecnici in circolazione, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano: riesce a far esprimere al massimo ogni giocatore. Il mister mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita”.

L'attacco degli azzurrini: "In generale per ogni ruolo ci sono i migliori giocatori di questa generazione. Siamo un’ottima squadra, ora dobbiamo solo integrarci in fretta perché il tempo per lavorare in nazionale è poco. Dobbiamo sfruttare bene gli allenamenti che abbiamo a disposizione per diventare una squadra compatta e unita e andare a vincere qualcosa”.