Under 21, poche emozioni e tanti falli: Irlanda-Italia finisce 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina a reti bianche la sfida fra le formazioni Under 21 di Irlanda ed Italia, gara valida per l'Europeo di categoria. Una sfida che ha regalato davvero poche emozioni, caratterizzata da tanti falli ed un gioco spezzettato. Nella ripresa cartellino rosso per Kean, colpevole di un fallo di reazione ai danni di Parrot. L'Irlanda resta così in testa al girone con 10 punti, ma con ben 4 partite già giocate. L'Italia, alla sua seconda sfida, è terza con 4 punti alle spalle dell'Islanda.

CLASSIFICA

Irlanda 10 (4)

Islanda 6 (2)

Italia 4 (2)

Svezia 0 (1)

Armenia 0 (2)

Lussemburgo 0 (3)

*fra parentesi le partite giocate.