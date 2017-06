Under 21, Tavecchio: "No agli obiettivi minimi, vogliamo vincere l'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky nell'immediato pre-partita di Repubblica Ceca-Italia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21: "Siamo fiduciosi e coscienti dei mezzi che abbiamo. Sappiamo che l'avversario è forte, ma proveremo a fare del nostro meglio. Noi giochiamo a calcio e giochiamo per vincerlo, l'obiettivo minimo non esiste. Questa squadra può vincere l'Europeo di categoria. Non c'è voglia di riscatto, siamo forti di nostro".