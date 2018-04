Under, 45' da invisibile ad Anfield. L'azzardo non paga, spazio a Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quarantacinque minuti fortemente negativi per la Roma ad Anfield, un tempo da invisibile per Cengiz Under, l'azzardo provato da Di Francesco nella sfida di andata di semifinale che la formazione italiana sta giocando a Liverpool. Per il turco un primo tempo assolutamente da dimenticare, con tre o quattro palloni toccati e altrettanti persi: uno stillicidio a cui Di Francesco ha messo fine al termine del primo tempo. Fuori Under, dentro Schick, con l'obiettivo dichiarato di aumentare la pericolosità di una squadra apparsa senza idee e cattiveria nel primo tempo, di fronte all'arrembante Liverpool di Klopp e Salah.