Si chiude il discorso tre punti al Tardini: il Parma concede il secondo gol e per la Roma ormai è tutto facile. La palla filtra in area di rigore, Stulac si perde il neoentrato Pellegrini che allunga la traiettoria pescando Cengiz Under sul secondo palo. Sinistro immediato del talento turco e bis giallorosso, con l'ex Basaksehir che si fregia del gol dopo l'assist per Cristante.