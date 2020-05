Under e un futuro lontano dalla Capitale: Fonseca ha scelto la coppia Zaniolo-Carles per il futuro

Cengiz Under è rimasto nella Capitale. Nessuna fuga in patria come è successo ad alcuni connazionali per colpa del coronavirus, ma i prossimi potrebbero essere comunque gli ultimi mesi a Roma. La situazione dell’esterno giallorosso è radicalmente cambiata rispetto a un anno fa quando Fonseca sembrava pronto a metterlo al centro del progetto Roma e il rinnovo di contratto ne era una prova. Pronti via segna al Genoa all’esordio, ma alla prima sosta per le Nazionali si infortuna, un problema che limiterà il suo utilizzo nella prima parte di stagione facendolo tornare titolare solo in casa del Verona il primo dicembre. Nel frattempo, però, sono cambiate le gerarchie. L’esplosione di Zaniolo confina Under in panchina e le poche chance concessagli da Fonseca non vengono sfruttate.

Aumentano i malumori e anche il tecnico non sembra soddisfatto di quello che per caratteristiche è l’esterno ideale al gioco del portoghese. Già nel mercato di gennaio la Roma ha provato a trovargli una sistemazione e con ogni probabilità anche nella prossima sessione di trattative sarà il turco il pezzo da sacrificare nella rosa giallorossa per dare respiro ai conti. L’asse di destra della prossima stagione, infatti, sarà composto da Zaniolo e Carles Perez, due giocatori sui quali Fonseca sa già di poter fare affidamento. Under, invece, ha diverse richieste dalla Bundesliga e dalla Premier con l’Everton di Ancelotti tra le società più interessate. Non è escluso che nella trattativa possa essere inserito Kean, ormai ai ferri corto con i Toffees e già in invero accostato alla Roma come vice Dzeko.