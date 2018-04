Under in over: sei gol in nove partite, sfida a Salah lanciata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei gol in nove partite, ma due sono durate 40 minuti in toto: è un Cengiz Under show quello che va in scena quasi ogni domenica sui campi dove è impegnata la Roma di Di Francesco. Un attaccante che ha saputo aggiungere all'attacco giallorosso due caratteristiche rare e che assolutamente non aveva: la pericolosità dalla media distanza e la velocità nello stretto. Se alla seconda si poteva rimediare con una buona giornata di Perotti ed El Shaarawy, mai stati mostri di continuità tuttavia, il tiro da fuori è sempre stato il grande assente nelle ultime stagioni giallorosse, complice un modo di giocare teso a sfruttare al massimo le caratteristiche di un centravanti classico come Edin Dzeko. All'indomani del successo sul Genoa tuttavia il pensiero va lì, sempre lì, alla storica semifinale. E alla sfida con Salah, ex molto rimpianto e la cui cessione non è mai stata pienamente digerita dai tifosi giallorossi. Una sfida che, prima dei 180 minuti in campo, appare davvero impari, ma che potrebbe riservare sorprese. Le stesse che il turco ha tirato fuori dal cilindro in un girone di ritorno da urlo dopo uno d'andata da oggetto misterioso.