Under meglio di Schick. Ma la Roma dovrà ripartire da entrambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quarantadue milioni contro quindici, tre gol contro sette. I due protagonisti più attesi della Roma 2017-18 hanno avuto un rendimento simile fino a un certo punto, ma a febbraio Cengiz Under si è preso prepotentemente la scena, trascinando la squadra di Eusebio Di Francesco in un momento molto difficile. L'esterno turco, dopo il normale periodo di ambientamento iniziale, ha mostrato una grande personalità e colpi da campione assoluto. Patrick Schick, l'acquisto più costoso dello scorso mercato, ha invece faticato più del previsto a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento e la crescita, e ha trovato la prima rete in campionato con la maglia giallorossa solo nell'ultima trasferta, quella di Ferrara.

La dirigenza e l'ex tecnico del Sassuolo predicano calma, ma i tifosi si aspettavano qualcosa in più soprattutto dall'attaccante ceco, strappato a una folta concorrenza e arrivato dopo un'annata strepitosa a Genova sponda blucerchiata. Nell'interesse di tutti, chiaramente, ci sarà bisogno di tutelare gli investimenti e di concedere altre chance ai due talenti, che potrebbero diventare i trascinatori della Roma del futuro. Una Roma che, ingolosita dall'atmosfera respirata nelle magiche notti di Champions, punterà a trattenere i big e a rinforzarsi, ma che ha già in casa un tesoro di valore inestimabile.