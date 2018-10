Under-Roma, si tratta il rinnovo. E se parte il 20% al Basaksehir

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma, si sta discutendo in questi giorni del rinnovo del contratto dell'attaccante turco Cengiz Under. Monchi e Fali Ramadani stanno discutendo dell'aumento di stipendio fino a due milioni di euro netti a stagione e, soprattutto, della clausola rescissoria.

Il club giallorosso è intenzionato a vendere il calciatore classe '97 solo in caso di importante plusvalenza, anche perché - scrive il 'Corriere dello Sport' - in caso di cessione il 20% andrà nelle casse dell'Istanbul Basaksehir.