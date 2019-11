Under: "Roma uno dei club più importanti d'Europa. Pronto per giocare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, ha parlato ai media turchi a margine della partita vinta contro il Basaksehir in Europa League: "Giocare contro di loro è stato speciale per me - riporta il sito del Corriere dello Sport - Ora mi sento bene e non vedo l'ora di poterlo dimostrare. Sono in uno dei più importanti club in Europa e voglio fare bene. Ancora non sono al top, mi manca qualche minuto, ma sono pronto per tornare".