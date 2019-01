© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quinto gol stagionale per Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta. Azione che viene portata in avanti da Gomez, alimentata da Castagne e rifinita da Pasalic, con un cross su cui il difensore ex Perugia svetta di testa, battendo Sportiello. Undici minuti e i nerazzurri sono avanti a Frosinone per 1-0.