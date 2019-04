Undici novità su 22. Allegri e Gattuso ribaltano tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante novità, alcune sorprese. Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso hanno proposto per il match dell'Allianz Stadium formazioni completamente diverse rispetto a quelle viste nel turno infrasettimanale.

La Juventus ha cambiato cinque calciatori rispetto alla squadra che ha battuto il Cagliari alla Sardegna Arena. Scelte fatte soprattutto in vista del match con l'Ajax, con Allegri che non risparmia qualche novità tattica interessante come l'inserimento di De Sciglio in una difesa a tre con Bonucci e Rugani.

Sarà interessante vedere anche Bernardeschi in quello che abitualmente è il ruolo di Emre Can (o di Khedira) e la coppia d'attacco Mandzukic-Dybala. Entrambi sono appena rientrati e sono in campo dall'inizio anche per mettere minuti nelle gambe in vista del match di Champions League.

Cambia anche di più Gennaro Gattuso, sei calciatori su undici. Un ritorno al passato per il tecnico del Milan che senza l'infortunato Paquetà ha abbandonato il modulo col trequartista per dar spazio al 'vecchio' 4-3-3 con Kessiè e Bakayoko insieme in mediana e Biglia in panchina. Calhanoglu sulla linea dei centrocampisti, Borini su quella degli attaccanti in un reparto che abbandona l'opzione doppio centravanti.

Di seguito il confronto (in neretto le novità).

La Juventus contro il Cagliari - Szczesny, Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean.

La Juventus contro il Milan - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic.

Il Milan contro l'Udinese - Donnarumma, Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.

Il Milan contro la Juventus - Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.