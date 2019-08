Undici partite, troppe polemiche: VAR e falli di mano, ora serve chiarezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Minuto 56 di Bologna-SPAL: Sansone punta Cionek all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore, la sfera carambola sul braccio del difensore ospite, decisamente largo. Un tocco evidente, seppur ravvicinato, che induce l'arbitro Di Bello a interrompere il gioco al termine dell'azione e a consultarsi con il VAR. L'assistente al video consiglia al direttore di gara di rivedere l'azione sul monitor posizionato a bordo campo, ma quest'ultimo non cambia la sua decisione, assegnando solo il corner alla squadra di casa.

Poca chiarezza - Sono già diversi i casi che hanno fatto discutere nelle prime 11 partite disputate finora. In generale, sembra esserci poca chiarezza intorno al regolamento, che in fin dei conti non è cambiato ma continua a generare grandi polemiche. Ne ha parlato anche Ancelotti, invitando gli organi competenti a rivedere la situazione: "Spero si faccia un passo indietro: è una decisione complicata che spetta all'arbitro e resta soggettiva, non si possono catalogare oggettivamente. Il contatto è spesso lecito nel calcio".

Cosa dice la regola - "Sarà considerato fallo di mano al verificarsi di una di queste condizioni : 1) Tocco volontario 2) Posizione innaturale, anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle, o sopra le spalle, o lontano dal corpo. A prescindere dalla distanza tra chi tira e chi colpisce di mano. Unica eccezione avviene nel caso in cui chi calcia il pallone colpisca la sua stessa mano, in quel caso non è fallo".