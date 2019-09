Undici Radovanovic. Andreazzoli vuole la sua grinta per svoltare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se avessimo avuto undici Radovanovic in campo sicuramente avremo vissuto un'altra situazione. Può essere lui l'anima di questo Genoa? Lo è. Su tutti i comportamenti. Sia in settimana sia in partita. Ed è anche un riferimento di personalità molto importante da tenere ad esempio, da seguire e da imitare". Così Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna ieri sera.

Una prestazione sicuramente non brillante da parte del Grifone, con la squadra di Andreazzoli che ha portato a casa un punto complice anche l'errore di Sansone dal dischetto. Il Genoa adesso deve riprovare a ripartire subito, a partire dalla sfida di domenica con la Lazio, in un campo dove negli ultimi anni il Genoa è stato capace di fare risultato. Servirà la voglia e la determinazione messa in campo da Radovanovic, il migliore in campo del Genoa, sia per qualità che per intensità.

Certo, contro la Lazio non sarà affatto facile, ma Andreazzoli deve trovare subito la quadra, perché dopo cinque giornate la classifica non è certamente quella che tutti si sarebbero aspettati. L'obiettivo è non ripetere quanto successo lo scorso anno, quando il Genoa si salvò all'ultima giornata fra mille sofferenze.