United, candidature Conte-Zidane. Real, Mou in attesa di Allegri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester United e Josè Mourinho si separano. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul potenziale erede sulla panchina di Old Trafford, che potrebbe arrivare anche durante la prossima estate. La candidatura di Antonio Conte regge, come quella di Zinedine Zidane. I dirigenti dei red devils non vogliono sbagliare la scelta per recuperare una rosa importante e non perdere Paul Pogba, nel mirino della Juventus ma in ottimi rapporti con l'ex ct di Chelsea e nazionale italiana e con l'ex tecnico del Real Madrid. Intanto Josè Mourinho potrebbe tornare in orbita Real Madrid, in quanto il presidente Florentino Perez ha dato fiducia a Santiago Solari senza crederci più di tanto. In corsa per United e Real c'è anche Mauricio Pochettino del Tottenham. In estate, tra l'altro, Max Allegri potrebbe decidere di terminare l'esperienza alla Juventus dopo un ciclo importante. In quel caso, potrebbe tornare in corsa per i Red Devils e per le merengues.