United, gli epurati di Mourinho fanno gola

© foto di Imago/Image Sport

L’eliminazione del Manchester United in Champions League, si porta dietro delle scorie che potrebbero influenzare la prossima sessione di mercato. Non è un mistero che Jose Mourinho abbia identificato alcuni dei suoi giocatori come colpevoli della situazione attuale nella quale gravitano i Red Devils, e che questa potrebbe rappresentare una soluzione idilliaca dal punto di vista del mercato nell’estate che verrà. A questo proposito vanno evidenziati i nomi di Paul Pogba e Luke Shaw. Per entrambi va sottolineato come il portoghese abbia identificato i rispettivi nominativi come quelli maggiormente deludenti nella stagione in corso e non è affatto un mistero che siano di conseguenza nell’occhio del ciclone e del mercato. La doppia esclusione del francese nelle gare decisive a livello europeo, hanno confermato un’idiosincrasia che in molti avevano già identificato da diverso tempo. Che si tratti di divorzio milionario o cessione annunciata non ci sono grossi dubbi su un divorzio che pare ormai imminente. Il terzino, al contrario è stato protagonista di un tentativo di rilancio fallito. L’ultima gara di coppa e le susseguenti dichiarazioni di Mourinho hanno lasciato intendere quanto la situazione sia irreparabile: con buona pace di chi potrebbe decidere di investirci sopra.