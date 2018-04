United, Mourinho: "Pogba? Non so se le parole di Pep abbiano inciso"

Risultato finale: Manchester City-Manchester United 2-3

Dopo che il suo United ha annullato il primo match point da titolo agli odiati nemici del City grazie a una rimonta pazzesca, José Mourinho parla così ai microfoni di Sky Sport: "Per me l'importante sono i tre punti, vogliamo arrivare secondi. Era importante prendere almeno il pareggio, e invece abbiamo vinto una partita difficile. Per me non cambia niente se il City vince il titolo oggi o un altro giorno, loro sono stati la miglior squadra del campionato e meritano di vincere. Non lo hanno fatto oggi, lo faranno la prossima settimana. Pogba? Non so se le parole di Guardiola abbiano inciso. O Mino (Raiola ndr) ha detto la verità o l'ha detta Pep, questa è la questione, ma questo non mi preoccupa. L'importante è che Pogba abbia dato continuità dopo la prestazione con lo Swansea, mettendoci personalità. Poi due gol in un derby sono sempre qualcosa che rimangono per i tifosi. Rimpianti per la stagione? No, stiamo facendo un campionato positivo: abbiamo 10 in punti in più dell'anno scorso, ma il City è stato forte e ha fatto tanti punti".

Lo Special One, infine, classifica così la vittoria odierna nella hit parade dei tanti successi ottenuti in carriera: "Non lo so, ho avuto tante partite strane. Una volta col Chelsea perdevamo 3-0 col Tottenham e abbiamo pareggiato alla fine, poi ricordo quella di Kiev con l'Inter. Ce ne sono tante positive, poi qualche negativa ma quelle le dimentico".