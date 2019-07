L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il Manchester United lo ha individuato come sostituto ideale di Paul Pogba, ma deve prima cedere il francese al Real Madrid (operazione da 170 milioni, quindi non semplicissima) e dovrà poi convincere Claudio Lotito ad abbassare le pretese in quanto il presidente della Lazio vuole 120 milioni per il serbo. Il centrocampista serbo rischia così di restare 'prigioniero'.