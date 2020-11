"Uno dei momenti migliori della mia carriera". Rivedi Acerbi dopo il successo della Lazio

vedi letture

Tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro lo Zenit, Francesco Acerbi ha parlato così nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. Risultato strameritato, non potevamo non portare a casa i tre punti. La dimensione della Lazio in Europa? Sappiamo la nostra forza ma dobbiamo tenere i piedi per terra, giochiamo con la massima serenità sapendo che possiamo fare qualcosa di importante. Non sappiamo mai nel calcio cosa può succedere. Io il miglior difensore italiano? Sicuramente è uno dei momenti migliori della mia carriera, anche come uomo. E' da anni che gioco bene, ma non mi sono mai sentito superiore agli altri. Se poi mi danno queste etichette è un orgoglio personale ma finisce lì". Rivedi il video con le parole di Acerbi: