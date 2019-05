Uno dopo l'altro, a braccetto: Messi rinnova la sfida alla sua nemesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ho bisogno di una nemesi, altrimenti mi distruggerò". Sono le parole che Dostoevskij mise in bocca a Ivan Karamazov, uno dei protagonisti del capolavoro dello scrittore russo. Di una nemesi hanno bisogno i grandi, per definire la propria dimensione tra le stelle, anche del calcio. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo lo sono. Grandissimi, ma anche nemesi l'uno dell'altro. Un dualismo che forse ne ha allungato la carriera. Di sicuro l'ha definita, e li ha visti andare avanti a braccetto, nel firmamento del pallone.

QUOTA 600 -

Sabato sera, CR7 è diventato CR600: il gol all'Inter ha portato il fenomeno portoghese della Juventus a fare cifra tonda, per quanto riguarda i gol con i club. Tre giorni dopo, l'eterno rivale ha pareggiato il conto: doppietta al Liverpool, 600 gol anche per Messi. Tutti col Barcellona, peraltro a 14 anni di distanza dalla prima rete in blaugrana. Per dovere di cronaca, alla conta dell'argentino si dovrebbero aggiungere altre 11 reti, siglate nelle serie minori con le filiali del Barça. Non se ne cura però quasi nessuno.

DOPO, MA PRIMA -

Tre giorni dopo, ma anche due anni prima. Per quanto le rispettive carriere siano andate di pari passo, Messi è infatti due anni più giovane di Ronaldo, che ha impiegato 16 anni a raggiungere la fatidica quota 600. E oltre cento gare in più: Messi è a quota 683 presenze col Barcellona, Ronaldo è arrivato contro l'Inter a 801 gare giocate con i club. La matematica non mente: a dispetto dei ruoli, Messi ha segnato molto più del suo eterno rivale, è un dato di fatto.

TRA INSEGUIMENTI E SORPASSI -

Raggiunto a quota 600, la Pulga insegue ancora Ronaldo. Nelle Champions vinte: il portoghese è a quota cinque, l'argentino a quattro. Il 3-0 di oggi segna un passo avanti in questa direzione, ma per il sorpasso c'è ovviamente tanta strada da fare. Come per i gol nella massima competizione continentale: lì il divario è ancora più ampio. 127 Ronaldo, 112 Messi: non si colmerà in questa stagione. La freccia, però, l'argentino potrebbe averla messa per il Pallone d'Oro. Quasi impossibile che France Football premi il portoghese; con la vittoria della Champions (ma potrebbe bastare anche la finale), il trofeo andrebbe nella ricca bacheca di Messi. Sono entrambi a quota cinque, in questo caso: sarebbe sorpasso. Per definirsi ancora a vicenda, in una lotta sempre aperta. Alla caccia del più grande: forse è impossibile e ingiusto provare a dire chi sia il più forte, dovremmo soltanto goderceli. Ma i due alieni del terzo millennio fanno davvero di tutto perché il paragone diventi inevitabile.