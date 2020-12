Uno-due Atalanta, ancora Muriel con una volée: 0-2 a Bologna in un minuto

vedi letture

In sessanta secondi cambia completamente la partita a Bologna. Dopo il vantaggio su rigore, Muriel approfitta di una corta respinta di Dijks per stopparlo, resistere a Danilo e, al volo, mandare in buca dove Da Costa non può arrivare. Atalanta sul doppio vantaggio al 23'.