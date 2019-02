© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno-due micidiale dell'Empoli: a due minuti dal vantaggio di Krunic, è Afriyie Acquah a firmare il 2-0 in favore dei toscani. Sovrapposizione di Farias a destra, scarico centrale per il centrocampista ghanese, che a due passi dalla porta non deve fare altro che aprire il piattone e battere Consigli. Tutto molto facile per l'Empoli, che ha comunque meritato il doppio vantaggio sul Sassuolo.