Uno o due? Dybala chiede su Twitter alla Uefa di riconoscergli la doppietta in Champions

vedi letture

La UEFA ha celebrato Paulo Dybala su Twitter. La Joya è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime sei edizioni di Champions League con la maglia bianconera ma, in virtù del discusso autore, sul tabellino, del 4-0 momentaneo di ieri (tiro in porta e palla calciata sulla linea, dentro la porta, da Dvali, ndr), Dybala commenta sui social. "Per celebrare, posso avere la mia doppietta?".