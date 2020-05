Uno Schick in comune. Il Lipsia scrive alla Roma nel giorno della ripresa: "Tifate per noi!"

La Bundesliga è a 50 minuti dal ritorno in campo: il Lipsia, che tra le proprie fila ha quel Patrik Schick che è sempre più vicino a diventare definitivamente un giocatore dei tedeschi, con il riscatto dalla Roma sempre più vicino, seppur con lo scontro. E forse proprio alludendo a questo motivo di interesse comune, su Twitter il club della Red Bull ha chiesto il supporto della società giallorossa in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Friburgo.

Oh hello there 👋

Stop making up your mind. It's time to support your boy Patrik #Schick 🔥 pic.twitter.com/MW2fasy8uL

— RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 15, 2020