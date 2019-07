Uno stallo destinato a sbloccarsi. Inter e Roma a lavoro per Dzeko

In casa Inter non c'è solo la trattativa col Manchester United per Romelu Lukaku a tenere banco. L'altro profilo ideale individuato da Conte per rinforzare il reparto offensivo è da tempo Edin Dzeko e proprio in queste ore potrebbero esserci novità in merito con i faccia a faccia fra le due società (Inter e Roma) previsti fra l'Assemblea di Lega e la compilazione del calendario 2019/2020.

Lo stallo è legato alle cifre - 20 milioni di richiesta contro i 12 dell'offerta iniziale. Un gap di 8 milioni di euro che per il momento non ha permesso all'Inter di annunciare il primo colpo in entrata per l'attacco e alla Roma di liberare spazio salariale per dare l'ultimo assalto a Gonzalo Higuain. Ma come detto in queste ore potrebbero esserci novità in merito, con i dirigenti delle due società che oggi avranno tempo e modo per provare a trovare la quadratura. La sensazione è che l'Inter abbia intenzione di rivedere verso l'alto l'offerta arrivando a mettere sul piatto 15 milioni per il cartellino del bosniaco. Vedremo se per la Roma saranno abbastanza o se servirà continuare a trattare.