© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria sfumata in pieno recupero a Bologna e l'andamento particolare di una partita affrontata in maniera impeccabile dal Parma, non cancellano o modificano di una virgola di meriti di D'Aversa, capace come nessuno di mettere in campo un undici voglioso, cattivo e sfrontato specie in assenza dei big della rosa. Falcidiato da infortuni e squalifiche insomma il Parma si è ritrovato forte e unito come non mai, aiutato dalla stella di Kulusevski. La tecnica e la personalità dell'asso svedese sono risultato più che mai evidenti nella gara del Dall'Ara, dove una squadra intera si è messa a disposizione del più giovane in campo, abile nel distribuire qualità e assist, ma anche nell'andata alla conclusione in prima persona.

Dimenticando le brutte prestazioni con Lazio e SPAL, il Parma ha saputo rimettersi in carreggiata nonostante il pieno di sfortuna fatto nelle ultime settimane: giocando con questa grinta e convinzione, magari con un po' più di fortuna negli episodi, i crociati saranno capaci di togliersi grande soddisfazioni. Alle porte c'è una sfida col Milan dell'ex Pioli, costantemente alle spalle dei crociati in classifica in questa stagione: potrebbe essere il salto in avanti definitivo per un classifica già bellissima.