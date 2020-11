Uomo assist e uomo copertina: Cuadrado, simbolo Juve e celebrato in patria

Juan Guillermo Cuadrado è l'eroe dei due mondi. Uomo assist contro il Ferencvaros, ha servito i due cioccolatini decisivi a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Così El Tiempo, media colombiano, mette in apertura dello sport proprio il terzino di casa bianconera per analizzare la giornata Champions. Cuadrado, a 32 anni, sembra aver raggiunto la maturità e l'apice della carriera, trasformandosi non solo in funambolo della fascia ma in simbolo della Juventus di Pirlo. E fa notizia anche per questo, nella sua Colombia.