Uruguay gol al 90': è Gimenez a sbloccare

Una nuova avventura per Marcelo Otero. L’ex attaccante del Vicenza è il nuovo direttore tecnico del Rampla Juniors. Una scelta del presidente Ignacio Duran che ha da poco vinto le elezioni. Otero sale in cattedra, il Rampla Juniors la sua nuova sfida...

Russia, Cherchesov: "Non illuda il 5-0. Ricordiamoci la Confederations"

Russia, Cheryshev: "Non avrei mai potuto immaginare una giornata così"

Svizzera, Freuler: "Farò di tutto per giocare titolare contro il Brasile"

Spagna, Hierro: "Firmerei per essere lo Zidane della Nazionale"

Mbappé: "Capocannoniere? Non mi interessa se poi esco agli ottavi"

AS verso Portogallo-Spagna: "Silenzio, si gioca"

Mundo Deportivo carica la Spagna: "Come una finale"

Il Mirror e il coraggio di Southgate: "Brave new world"

Mondiali, in Iran poster tifosi da rifare

Record e la panchina dello Sporting Lisbona: "Mihajlovic in lista"

Egitto, Salah non partirà titolare nella sfida contro l'Uruguay

World Cup 2018: le gare in programma per oggi

L'ISIS minaccia i Mondiali: "Un massacro come mai prima d'ora"

Israele, in tv Mondiali anche in arabo

Deschamps: "Griezmann resta all'Atlético? Buono per la Francia"

Uruguay-Egitto 1-0, i periodici egiziani: "Persa la battaglia, non la guerra"

Francia, Lloris: "Non ci sentiamo i favoriti per la vittoria del Mondiale"

Come contro l'Italia quattro anni fa, è un difensore a sbloccare la partita dell'Uruguay. Gimenez stacca altissimo nell'area dell'Egitto e spedisce in buca d'angolo, al 90esimo, spedendo i Faraoni nell'abisso.

