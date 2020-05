Urzi e la Serie A: "A chi non piacerebbe? Il paragone con Di Maria mi inorgoglisce"

Agustin Urzi, talento del Banfield e accostato ad alcune squadre italiane, tra cui Inter, Roma e Fiorentina, ha dichiarato a Europacalcio.it in merito alla possibilità di giocare in Serie A: "È ovvio, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre. Però ora sono del Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo". Considerato uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino, Urzi è paragonato ad Angel di Maria. Cosa che lo inorgoglisce: "Ovvio, Di Maria è un crack: è molto rapido, agile, credo di possedere alcune delle sue caratteristiche. Per un ragazzo giovane come me essere paragonato ad un giocatore affermato è motivo di orgoglio".