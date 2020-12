"Usciamo arrabbiati per un pari contro la prima". Rivedi Maran sul 2-2 tra Genoa e Milan

"La cosa bella è che siamo tornati nello spogliatoio arrabbiati, abbiamo provato a vincere fino alla fine ma non ci siamo riusciti avendo di fronte un Milan che non perde da nove mesi". Ha parlato così Rolando Maran, tecnico del Genoa, dopo il 2-2 di Marassi contro la prima della classe: "Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa. E' arrivato un risultato importante. Finalmente siamo riusciti a lavorare un po', sto cercando di portare modifica per passare difficoltà che avevamo inizialmente. Lavorando su tante cose ho trovato delle modifiche per diventare più pericolosi, i ragazzi lavorano con grande impegno. Ci sono tante cose positive ma adesso dobbiamo vincere".

