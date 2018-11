Uva: "Ancelotti fa bene al calcio italiano. Napoli avanti in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ancelotti? L’allenatore è una parte importante di un percorso societario. Il binomio ottima società e ottimo allenatore determinano una squadra vincente. È nell’ambiente giusto, ha il supporto di una bellissima società, ha tutto per vincere qualcosa. Spero che passano tutte le italiane sia in Champions che in Europa League. Anche perché da qui passa anche il futuro della Nazionale. VAR in Champions League? La decisione di introdurre il VAR è stata già presa, ma dall’anno prossimo. Cominceremo in Supercoppa. Stiamo valutando se ci sono le condizioni tecniche per anticipare l’ingresso dagli ottavi, ma non decideremo a Dublino, non abbiamo fretta. Ancelotti col Napoli agli ottavi? Il Napoli gioca benissimo, in maniera straordinaria. Quando si gioca con due partite, andata e ritorno, l’esperienza di Ancelotti può portare quella serenità nel gruppo che permette alla squadra di giocarsi le partite. Ci sono tutti gli ingredienti per andare più lontano possibile. Voglio fare i complimenti a De Laurentiis perché il binomio con Ancelotti fa il bene di tutto il calcio italiano”.