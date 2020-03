Uva: "Con club e leghe stiamo cercando il modo migliore per salvaguardare campionati e coppe"

"Con club e leghe stiamo cercando il modo migliore per salvaguardare i campionati e le coppe interrotte a causa del Coronavirus". A parlare, a Tuttosport, è Michele Uva, vicepresidente dell'Uefa: "Se possiamo immaginare a una ripresa con le porte chiuse? Su questo decideranno i governi politici e sportivi. Credo che la ripresa graduale sia in questo momento la più probabile. Anche perché quando si ripartirà, nella gente ci sarà una voglia di calcio e di sport fortissima. Per cui dovremo fare attenzione a riempire gli stadi, bisognerà farlo ovviamente solo quando saremo in sicurezza piena. Le presenze negli stadi saranno da record".