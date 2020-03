Uva: "Il Financial Fair Play e i sistemi di controllo ci saranno e non saranno congelati"

vedi letture

"Con club e leghe stiamo cercando il modo migliore per salvaguardare i campionati e le coppe interrotte a causa del Coronavirus". A parlare, a Tuttosport, è Michele Uva, vicepresidente dell'Uefa.

Per la conclusione della Champions League e dell’Europa League a cosa sta pensando l’Uefa? "Abbiamo dato priorità al completamento dei campionati nazionali ovviamente con l’integrazione delle finestre per concludere le Coppe europee. La commissione Uefa, Eca e EL ha sul tavolo diverse soluzioni per lavorare armonicamente anche con opzioni di sforamento di date. Tutte le formule sono possibili. La risposta l’avremo quando riprenderanno i campionati nazionali. Non abbiamo ragionato in maniera egoistica mettendo in prima fila le coppe internazionali. Una cosa è certa: il Financial Fair Play e i sistemi di controllo ci saranno e non saranno congelati. Non verranno cancellati anche se potranno essere adottati degli aggiustamenti per fronteggiare lo tsunami che ha travolto il mondo e quindi anche il calcio. Sempre con trasparenza, condivisione e unità".