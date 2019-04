Vaciago: "Kean, serve una battaglia vera contro il razzismo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, ha parlato nel Live Show di MC Sport: "Sono rimasto amareggiato dal fatto che qualcuno abbia diviso la colpa tra Kean e chi lo ha insultato. Perfino Bonucci, che però giustifico perché ha parlato a caldo, lo ha fatto. Temevano che l'esultanza di Kean vista da lontano potesse aver avuto i connotati della provocazione. E' da condannare chi ha insultato Kean perché il ragazzo non ha fatto niente, anzi ha esultato in maniera pacifica, come a dire: sono qui insultatemi. Chi però oggi prova ancora a giustificare sbaglia. Dobbiamo fare una battaglia vera contro il razzismo perché il nostro paese sta prendendo una deriva pericolosa. Il fatto che a Cagliari sia stata una minoranza a insultare Kean non cambia il fatto. Non credo alla responsabilità oggettiva perché è più o meno da dieci anni che chiudiamo le curve ma non abbiamo ottenuto nulla. Anzi la chiusura delle curve va a punire gli innocenti che non c'entravano nulla e abbiamo dato un'arma di ricatto alle frange più estremiste del tifo. Non va punito il Cagliari, che non è una società razzista. La punizione deve essere un impegno da parte delle forze dell'ordine nell'identificare chi sbaglia e che poi nello stadio non deve metterci più piede. Solo così poi il cretino ci pensa due volte. Magari così ci si potrà liberare della feccia che popola i nostri stadi".

Mandzukic ha rinnovato, ora dovrà fare da chioccia a Kean e che la Juve non si muoverà più di tanto sul mercato?

"Khedira e Mandzukic sono uomini chiave per Allegri. L'intelligenza del primo e la duttilità del secondo sono qualità che fanno impazzire Allegri, meno i tifosi. Credo che la Juventus non si muoverà sul mercato delle punte pesanti perché con Kean, Mandzukic e Ronaldo è un bel parco attaccanti. Mandzukic ha un ruolo molto importante nello spogliatoio e anche per questo è arrivato il rinnovo. Allegri in questo momento ha il 51% di possibilità di restare e il 49% di andare via. Credo che la decisione tra Agnelli e Allegri sia già stata presa nella famosa cena. Il problema può essere di motivazioni. Se si lasceranno lo faranno comunque in ottimi rapporti, un divorzio consensuale. Allegri ha una nuova generazione con cui sostituire la vecchia guardia e forse quello stimolo potrebbe portare il tecnico a rimanere".