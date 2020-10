Vaciago su Tuttosport: "Agnelli ha dato grande fiducia a Paratici con questa struttura"

Guido Vaciago, in un video editoriale su Tuttosport, ha commentato la conferenza stampa di Andrea Agnelli. "Ha presentato le decisioni dell'Assemblea dei soci, ovvero una ristrutturazione del management che rinforza l'area di Paratici dove viene promosso anche Cherubini a cui viene riconosciuto il ruolo di responsabile del calcio. L'area economica sarà coordinata da Bertola, Ricci sarà il responsabile commerciale e degli altri ricavi. In conferenza stampa Agnelli ha fatto capire che ha piena fiducia in Paratici, presto parlerà del suo rinnovo di contratto: per il ds c'è grande fiducia e conferma".