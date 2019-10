Apertura dello sport affidata a Guido Vaciago sulle colonne di Tuttosport. "Non è solo la vittoria succosa e meritata -scrive sul Derby d'Italia di ieri sera-, è il come la Juventus ha ottenuto il successo e il come l'Inter ha incassato la prima sconfitta della stagione che segnano profondamente il futuro di queste due squadre. Nulla è deciso, ma la prima svolta del campionato dice che la squadra di Sarri è superiore a quella di Conte per qualità e personalità e che lo stesso Sarri ha saputo orchestrare meglio la partita del rivale leccese".