Vagheggi su Allan: "Felice a Napoli. Brasile? Dovranno convocarlo"

Claudio Vagheggi, rappresentante italiano di Allan, ha parlato della situazione del centrocampista brasiliano del Napoli ai microfoni di Radio Marte. "Prima o poi nella Nazionale brasiliana dovranno chiamarlo per forza per quello che sta facendo, sarebbe un riconoscimento importante per la sua carriera. Ho visto la partita contro il Torino, nel momento in cui è entrato Allan ha recuperato quattro palloni e il Napoli ha chiuso la partita, è un giocatore determinante per questa squadra, per me può giocare in qualsiasi squadra. E' un calciatore davvero completo. Ha sempre più consapevolezza nei suoi mezzi, aggiunge sempre qualcosa in più al suo bagaglio tecnico, sta entrando nella piena maturità e tante squadre lo vorrebbero, ce ne sono pochi di giocatori così, ma col Napoli le trattative sono sempre complicate. Lui è felicissimo in azzurro, ha rinnovato il contratto a marzo, è rispettato da tutti nello spogliatoio, gli vogliono tutti bene​​​​​", le parole di Vagheggi riportate da Tuttonapoli.net.