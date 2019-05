Valencia-Arsenal, le ufficiali: Gameiro-Rodrigo per la remontada, c'è Ozil

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Valencia e Arsenal, in campo dalle 21 al Mestalla per il ritorno della semifinale di Europa League. In terra spagnola si ripartirà dal 3-1 di Londra a favore dei Gunners, Rodrigo e compagni sognano un'altra rimonta storica in queste pazze competizioni europee.

Ecco nel dettaglio i due schieramenti, con Marcelino ed Emery che non hanno ovviamente risparmiato i titolarissimi:

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Paulista, Garay, Gayà; Wass, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo. All.: Marcelino

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Sokratis, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Özil; Aubameyang, Lacazette. All.: Emery.