Valencia-Atalanta 2-2, arriva il pareggio di Gameiro: servono 4 gol agli spagnoli per passare

Kevin Gameiro, al 51', ha trovato il gol del 2-2: errore di Palomino in disimpegno, cross in area di Ferran Torres che pesca il numero 9 in area. Sportiello non può fare nulla sul colpo di testa, ora al Valencia servono quattro gol per passare il turno.