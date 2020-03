Valencia-Atalanta, Dea verso la qualificazione. Fuori solo con un 3-0 o quattro gol di scarto

vedi letture

Il 4-1 dell’andata ottenuto dall’Atalanta contro il Valencia a San Siro è un risultato che garantisce un buon margine per la qualificazione degli orobici ai quarti di finale di Champions League. Gli spagnoli, però, puntano alla rimonta e per riuscire in un’impresa che avrebbe del clamoroso servirà davvero una partita pressoché perfetta. Il Valencia, infatti, riuscirebbe ad eliminare gli uomini di Gian Piero Gasperini solo con un 3-0 o una vittoria con 4 gol di scarto. In caso di 4-1 invece andranno in scena supplementari ed eventuali rigori.