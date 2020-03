Valencia-Atalanta, Gollini out. Sportiello dovrà trasformare i fischi in applausi

vedi letture

Due vittorie e una sconfitta. Marco Sportiello è una sorta di talismano per questa Atalanta: con lui in campo è arrivata soltanto la sconfitta con la SPAL. Oggi il numero 57 degli orobici scenderà in campo dal 1' per via di una probabile lussazione al mignolo della mano sinistra di Pierluigi Gollini. Sarà la quarta presenza stagionale per il secondo portiere che, tornato a Bergamo dopo i fischi e le tante polemiche, avrà una grossa responsabilità sui guantoni: portare i nerazzurri ai quarti di finale e difendere i tre gol di vantaggio che la squadra di Gasperini ha conquistato nella splendida notte di San Siro.

TRE GOL SUBITI IN TRE GARE - Questa sarà la quarta partita stagionale per Sportiello, sceso in campo soltanto contro Parma (vittoria per 5-0), SPAL (sconfitta per 2-1) e Sassuolo (seconda vittoria per 4-1). Solitamente Gasperini lo ha schierato per far rifiatare il numero uno, ma ora il portiere classe 1992 dovrà trasformare quei fischi che lo hanno portato via da Bergamo in applausi. Le polemiche si sono placate, ora può entrare definitivamente nella storia: sarà l'esordio col botto in Champions League, ma a 27 anni ha la maturità giusta per poter reggere fino al termine del match.