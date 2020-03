Valencia-Atalanta, Super Deporte e la lettera di Parejo: "Porte chiuse, scelta incoerente"

Lettera aperta di Dani Parejo oggi su Super Deporte. Il capitano del Valencia protesta per la decisione di giocare la partita contro l'Atalanta a porte chiuse. #todosamestalla è l'hashtag lanciato, ossia: "Tutti al Mestalla". Tra i passaggi del giocatore: "Sono il primo a essere preoccupato per questa crisi, il primo che non vuole che ci sia un solo contagio e men che meno una vittima. Magari fosse solo un brutto sogno. Ma non lo è. Per questo sono il primo a indignarsi quando vedo le misure adottate senza coerenza (...) Non capisco come possa passeggiare per Valencia con migliaia di persone intorno alla celebrazione de Las Fallas, come posso andare a prendere un familiare in aeroporto dove arrivano centinaia di voli da tutto il mondo, come posso vedere in tv eventi sportivi, di solidarietà e o culturali dove migliaia di fan si riuniscono. Tuttavia noi, Valencia CF, non possiamo giocare davanti al nostro pubblico la partita più importante della stagione. Non ha senso. Non possiamo lasciare che gli interessi politici o economici abbiano la precedenza sulla salute della popolazione. Se è pericolosa la partita contro l'Atalanta, solo sono molto di più le grandi agglomerazioni che si vivono in questi giorni nelle vie per diversi motivi. Se è pericoloso ce la gente si riunisca al Mestalla allora lo è anche al Parco dei Principi, ad Anfield, alla Red Bull Arena, all'Etihad, al Camp Nou, all'Allianz di Torino e in quello di Monaco di Baviera".