Valencia-Atalanta, i tifosi spagnoli fissano il raduno fuori dal Mestalla

vedi letture

Le porte del Mestalla saranno chiuse questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Valencia, padrone di casa, e l’Atalanta. I tifosi boquerones però hanno deciso di non far mancare il loro supporto alla squadra nonostante l’emergenza Coronavirus che incombe anche sulla Spagna. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti è stato fissato per le 19.30 il ritrovo dei tifosi di casa per accogliere il pullman della squadra di Albert Celades.